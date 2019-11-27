عضو في مجلس السيادة بالسودان يشيد بالدعم الألماني لبلاده

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حسن محمد إدريس، بالدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للسودان خاصة في مجال التعليم.

واطلع عضو مجلس السيادة، السفير الألماني في السودان اوريش كوكنا، خلال لقائهما اليوم، على تطورات عملية السلام الجارية، وجهود الحكومة في تعزيز السلام بالسودان.

وقال السفير الألماني، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة ومعالجة جذور وأسباب النزاع بالسودان، مؤكدا دعم بلاده لمفاوضات السلام التي ستعقد في جوبا في ديسمبر المقبل.

وأضاف السفير الألماني أن اللقاء كان فرصة لمناقشة الأحداث في شرق السودان، مشيرا إلى أن مجلس السيادة أكد له سيطرة الحكومة علي الأحداث ومعالجة أسبابها، في إشارة إلى صدامات قبلية قبل أيام شهدتها مدينة بورتسودان (شمال شرق السودان).