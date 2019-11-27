مدافع المنتخب القطري واثق من عودة سفينة العنابي للابحار في خليجي 24

وصف المهدي علي مدافع المنتخب القطري الأول لكرة القدم منتخب بلاده بالسفينة التي تعرضت لموجة عاصفة في بداية رحلة الإبحار نحو الشاطيء ،بعد خسارة المنتخب القطري 1 / 2 أمام العراق أمس الثلاثاء في افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

وقال المهدي على في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الجهاز الفني للمنتخب القطري قادر على الابحار من جديد بسفينة الفريق القطري الى بحر المنافسة وحصد بطاقة التأهل لأن الفريق يمتلك قدرات وامكانيات جيدة تجعل من الخسارة في الجولة الاولى ليست نهاية المطاف.

وأكد المهدي علي قائلا : الخسارة الأولى أمام العراق فرضت واقعا جديدا على الفريق ،والتزامات يجب التأكيد عليها حتى يبقى الفريق القطري في قلب المنافسة وأهمها تحقيق النقاط الست في المباراتين القادمتين.

وأضاف "المباراة القادمة أمام المنتخب اليمني سنلعب خلالها بكل واقعية من أجل أن يكون المنتخب في الموعد ومواصلة المنافسة في البطولة التي أتوقع أنها ستكون واحدة من أفضل البطولات وفيها شراسة بين الفرق كما أنها ستكون واحدة من أجمل البطولات فنيا لاسيما أن جميع المنتخبات جاهزة".

أوضح المهدي علي "نتطلع لأن يكون لقائنا المقبل أمام اليمن هو البداية الحقيقية للفريق، وهذا لا يعني أن المنافس فريق سهل بل هو فريق جيد ومتطور وخسارته في الجولة الأولى لا تعني أنه سهل أو يمكن أن تكون المباراة معه سهلة، بل سنتعامل معه أسوة بأي فريق منافس آخر".

يذكر أن منتخب الإمارات يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، عقب فوزه 3 / صفر على نظيره اليمني في الجولة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل المنتخبان القطري واليمني المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.