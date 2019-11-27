روسيا وكوريا الجنوبية تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى روسيا لي سوك بي الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الجانبين تبادلا الآراء بشكل شامل ومفصل حول الوضع القائم في شبه الجزيرة الكورية.

يُذكر أن مورجولوف بحث في وقت سابق نفس الموضوع مع القائم بالأعمال المؤقت لكوريا الشمالية، شين تشونغ هوب، في موسكو.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، ولكن واشنطن ترفض رفع العقوبات عن بيونج يانج حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وتعاني كوريا الشمالية الخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها الصاروخية الباليستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.