محافظ بني سويف الجديد: قرار تعييني مفاجأة سارة إلا أنها مسؤولية كبرى

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الجديد، إن قرار تعيينه كان مفاجئًا، لافتًا إلى أنها «مفاجأة سارة لكن مسؤولية كبرى لأهمية محافظة بني سويف»، بحسب ذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية الجديدة، مشيرًا إلى مساهمة احتكاكه، خلال عمله كنائب لمحافظ بورسعيد بكافة المشاريع القومية كالتأمين الصحي، التحول الرقمي، الأنفاق، محور 30 يوليو، بشكل كبير على عمله كمحافظ لبني سويف.

وأشار إلى توجيه الرئيس بتكليفات خاصة لمحافظة بني سويف على رأسها الصناعة وتعظيم الموارد والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى التكليفات العامة الخاصة بالتواجد في الشارع وحل السلطة التنفيذية لمشاكل الأفراد والاهتمام ببناء الإنسان عن طريق التعليم والصحة.

ولفت إلى أن كونه أصغر محافظ في تاريخ مصر، يلقي مسؤولية إضافية عليه لأنه باكورة التجربة ونواة تفتح الباب لعدد من المحافظين صغيري السن وأصحاب الخبرة القوية.

يُذكر أن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجديد، حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، لتولي حقيبة المحافظة، خلفًا للمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السابق.‎

وأدى المحافظون ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، وعددهم 16 محافظًا و23 نائبًا.