 محافظ القليوبية الجديد يؤدي اليمين الدستورية بعد عمله في الرقابة الإدارية وقنا - بوابة الشروق
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محافظ القليوبية الجديد يؤدي اليمين الدستورية بعد عمله في الرقابة الإدارية وقنا

اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء عبد الحميد الهجان
شريف حربي ومحمد عبد الناصر
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:44 م

أدى اللواء عبد الحميد الهجان، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، ليتولى منصب محافظ القليوبية، خلفًا للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، وتولى أيضًا مهام محافظ قنا إحدى أكبر محافظات الصعيد في عام 2013، عقب ثورة 30 يونيو، خلفا للمحافظ الأسبق صلاح عبد المجيد.

يشار إلى أن الهجان شغل منصب أحد قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عاما متدرجا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز، حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام، ثم تم تعيينه محافظا لقنا ليدخل عام 2017 ويكمل الهجان العام الرابع في توليه المسؤولية بالمحافظة.


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