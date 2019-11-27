قال سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكيتينكو، إن بلاده تقدر المواقف المشرفة لمصر بكافة المحافل الدولية تجاهها وخاصة الملف الروسي الأوكرني، مؤكدا أن أوكرانيا تمتن للموقف المشرف لمصر تجاهها، ولابد من العمل علي تنمية العلاقات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات التجارية والاقتصادية والعسكرية والتعليمة والزراعية قائلا: "نمتن للمواقف المشرف لمصر تجاهنا".

جاء ذلك خلال استقباله من لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية بمقر البرلمان المصري برئاسة أحمد السجينيى، وعضوية النائب سامي هاشم، وسامى رمضان، ومنال ماهر، مؤكدا أن التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا بواقع صادرات أوكرانية 2 مليار دولار أمريكي وصادرات مصرية 200 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه يتمنى أن تكون التبادل التجاري أكبر منذ لك خلال الفترة المقبلة، مطالبا بأن تكون العلاقات وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني أفضل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البرلمان الأوكراني به العديد من الداعمين لمصر، ولأنديته الكروية من الأهلي والزمالك، ومن ثم لا بد من دعم العلاقات البرلمانية أكثر خلال الفترة المقبلة، وسنعمل علي تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الأوكرانية المصرية في البرلمان الأوكراني الجديد، مؤكدا أننا نستهدف العلاقات بصورة أكبر وتنميتها علي مختلف المستويات.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينيى، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، إنه منذ تشكيل هذه اللجنة بالبرلمان المصري تم التنسيق لعمل زيارة لأوكرانيا ولقاء الأصدقاء الأوكرانيين على المستوى البرلماني والحكومي، والنقاش في كافة مستويات العلاقات من أجل العمل علي دعمها والنهوض بها بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والتي لمسنا كنواب عن البرلمان رؤية إيجابية واسعة لتطوير العلاقات ودعمها.

وقال إن اللجنة ترى أن تكون المستهدفات في العلاقات المصرية والأوكرانية بشكل أفضل وتحقيق أرقام أفضل من الحالية، رغم أنها إيجابية ولكننا نستهدف في إطار دعم العلاقات أن تكون أفضل من ذلك، مؤكدا أنه تم التطرق لمشكلة شرق أوكرانيا وروسيا، وموقف مصر واضح من هذا الأمر في أن العلاقة بين مصر وروسيا هي علاقة كبيرة وعميقة، وكذلك العلاقة مع أوكرانيا كبيرة وعمية، ومن ثم مصر تحترم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن إشكاليات ملف التعليم والطلاب المصريين بأوكرانيا رأينا أن يتم بحثه بصورة أفضل تخدم التعاون التعليمي بين مصر وأوكرانيا، خاصة أن هذا التعاون حاضر ولكنه وليد بعكس العلاقات علي مستوي السياحة التى تعد حاضره وقديمه، مشيرا إلى أن البرلمان المصري يرحب بأصدقاءه من النواب الأوكراني بما يدفع العلاقات والتنمية علي كافة المستويات.

وعقب انتهاء اللقاء، شارك السفير الأوكراني بجزء من اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الذي ناقش ملف أراضي أملاك الدولة، حيث تحدث السفير بأنه يتمني العمل علي دعم العلاقات بصورة أفضل وتنميها علي كافة المستويات موجها حديثه للنواب:" المجد لمصر.. المجد لأوكرانيا".