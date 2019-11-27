«طفل الرياضيات المعجزة»: الدروس الخصوصية تعمل على قوقعة الطلاب فكريا

كشف الطفل عمرو عزت «طفل الرياضيات المعجزة» عن كواليس اللقاء الذي جمعه برئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس الثلاثاء؛ لبحث أزمة منعه من حضور المحاضرات بالجامعة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الثلاثاء، إنه عُرض على لجنة من أربعة أفراد وإجراء امتحان من سبعة أسئلة لقياس قدراته، حل منها ست أسئلة ونصف، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة أخبره بأنه متفوق ومؤهل لإكمال منهج السنة الدراسية الثالثة الخاص بمادة الرياضيات بكلية العلوم.

وأشار إلى تبني الجامعة له بشكل كامل علميًا وحل مشاكل التصريحات الأمنية الخاصة بدخوله الجامعة، لافتًا إلى بدئه المواظبة على الحضور بالجامعة السبت المقبل.

وذكر أنه بدأ في التوافد على الجامعة منذ عامين ونصف، ولاحظ حاجة الجامعة لتحسين المناهج من أجل تدريس الرياضيات بشكل سليم، موضحًا: «محتاجين إن الطلبة يحبوا المادة ويفهموها عشان الناس في سنة أولى بيطلعوا من ثانوي مش فاهمين حاجة وكل تفكيرهم إنهم يحفظوا عشان يجيبوا درجات».

ولفت إلى أن الدروس الخصوصية تعمل على قوقعة الطالب فكريًا، وتجعل تفكير الشخص يظل داخل دائرة، مضيفًا أنه يركز على العلم والتعليم وليس السفر خارج مصر في الوقت الراهن.

وبدأت أزمة «طفل الرياضيات المعجزة» عندما تم منعه من حضور المحاضرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، بعد توافده عليها لمدة عام ونصف، كما صرح الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، المشرف على مساعدة الطالب.

وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس الثلاثاء، تبني الطالب علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، ورعايته رعاية كاملة والتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه بها.