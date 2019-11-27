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مشاورات روسية أوروبية حول التسوية في شرق أوكرانيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 2:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 2:26 م

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إديرر سبل تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا والتحضيرات لقمة "رباعية نورماندي".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها - أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في حل الأزمة بجنوب شرق أوكرانيا، مع التركيز على الاستعدادات لقمة "رباعية نورماندي" الشهر القادم.

وأشار البيان إلى أنه جرت أيضا مناقشة بعض المشاكل الأخرى في مناطق رابطة الدول المستقلة.

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أعلن في 18 نوفمبر الجاري أن قمة "صيغة نورماندي"، التي تجمع رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، ستعقد 9 ديسمبر المقبل.


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