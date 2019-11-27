 اعتقالات وجرحى في صدامات بين الشرطة ومعارضين للانتخابات شرقي الجزائر - بوابة الشروق
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اعتقالات وجرحى في صدامات بين الشرطة ومعارضين للانتخابات شرقي الجزائر

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:12 م

أفادت تقارير اخبارية بوقوع اعتقالات واصابات، اليوم الأربعاء، إثر صدامات بين قوات الشرطة ومحتجين على تنظيم المرشح الرئاسي علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات لتجمع انتخابي بولاية البويرة، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية.

وذكرت التقارير أن متظاهرين حاولوا كسر الحزام الأمني، الذي أقيم حول دار الثقافة بمدينة البويرة مكان التجمع، قبل أن تضطر الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الاقتراب من المكان.

وأوضحت أن المواجهات بين الطرفين استمرت لنحو نصف ساعة قبل أن يعود الهدوء الحذر، بعد اعتقال عشرات الأشخاص.

وأشارت إلى أن عناصر جهاز الدفاع المدني قامت بنقل عدد من المحتجين الذين تعرضوا لإصابات إلى المستشفى.

يشار أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، تواجه رفضا شعبيا متزايدا، في وقت تصر السلطة على تنظيمها في موعدها.


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