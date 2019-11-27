أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، ما حذرت السلطات الفلسطينية طويلًا من وقوعه وهو استشهاد الأسير سامي أبو دياك، بعدما عانى من حالة صحية مزرية بعيدًا عن أهله بين جدران سجنه الذي عايشه 16 عامًا.

وتستعرض "الشروق" أبرز ما ورد عن حياة أبو دياك وصراعه مع المرض وإهمال الاحتلال بالسجن والوساطات الدبلوماسية الفلسطينية لإنقاذه وآخر كلمات الأسير وما قيل عن حالته من قبل مقربيه.

وبرسالة أخيرة من أبو دياك للفلسطينيين مطالبا مساعدته على الخروج، قال: "إلى كل صاحب ضمير حى أنا أعيش ساعاتى وأيامى الأخيرة أريد أن أقضيها بجانب والدتى وأحبائى لأفارق الحياة فى أحضانهم ولا أريد مفارقة حياتى مكبل اليدين والقدمين أمام سجان يعشق ويتغذى على ألمى ومعاناتى".

وبحسب وسائل إعلام وجهات حكومية فلسطينية فأبو دياك مصاب بالسرطان نتيجة خطأ طبى من سلطات الاحتلال عام 2015.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن سلطات الإحتلال اكتشفت وجود ورم فى أمعاء أبو دياك عام 2015 نقل على إثره لمشفى سوروكا ليخضع لعملية تم خلالها استئصال 20 سنتى متر من الأمعاء الغليظة.

ويقول رامى عزارا زميل سامى بالمعتقل قبل تحريره إن سامى خضع لـ3 عمليات جراحية إضافية بعد العملية الأولى حيث تخلل تلك العمليات خطأ طبي أدى لدخول جرثومة خطيرة لجسد سامى ومن ثم دخوله فى غيبوبة 40 يوما بقي فيها تحت البنج ما أصابه بفشل رئوى وكلوى.

وأضاف عزارا أنه بعد كل تلك العمليات اتضح أنه لم يتم استئصال الورم الصحيح فانتشر السرطان بجسد سامى حتى أصاب المعدة والدم والعظام.

وتابع رامى إن سامى وصل خلال سنين من المرض لحالة حرجة لم يبق جسده معها قادر على تحمل العلاج الكيماوي ولذلك فهو فقط يتعرض للمهدئات التى لا يمكنه احتمال الألم بدونها.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد تفاقمت حالة سامى خلال الأسابيع الأخيرة وأصبح مرجحا وفاته جراء تعرضه لنزيف الدم مرات متعددة ووصول نسبة الدم لديه لـ4 والسكر لـ20 بينما خسر نحو 50 كيلو جرام من وزنه ما تطلب نقله لعيادة الرملة عدة مرات.

ولدى زيارة والدة سامى له منذ أيام أكدت أنها رأته على كرسى متحرك بالكاد يستوي عليه وأنه لم ينطق بجملة سوى أنه في ساعاته الأخيرة.

جهود دبلوماسية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي كل السفارات الفلسطينية بالتحرك فى الدول المتواجدة فيها لدفع القضية بينما توجهت الوزارة برسائل لمنظمة الصليب الأحمر ومنظمة هيومان رايتس واتش مطالبة بالإفراج عن سامي.

ومن جانبها سعت وزارة الأسرى الفلسطينية بالتفاوض مع سلطات الاحتلال للإفراج عن سامي.

وقال حسن عبد ربه، متحدث هيئة الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلى رفض أي وساطات لإخراج سامي بموجب قانون الإرهاب المعتمد منذ عام بقرار الكنيست والذى يمنع الإفراج عن أى أسير فلسطينى بأى سبب كان وحتى إن كان السبب هو الحالة الصحية.

4 أحكام بالسجن

وتم اعتقال أبو دياك في يونيو عام 2002 من مدينة جنين الفلسطينية واتهمته المحاكم الإسرائيلية بالقتل والشروع في القتل لتحكم عليه بـ3 أحكام بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن 10 أعوام ليكون سامى أتم 17 عامًا من أحكامه اختتمت بوفاته مصارعًا المرض والسجان.

ردود فعل

نعت حركتي فتح وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية الشهيد سامي أبو دياك، مطالبة بتصعيد المقاومة والسعي وراء حقوق الأسرى.

وشعبيًا نشبت عدة مواجهات مع قوات الاحتلال فى مدينتى الخليل وطولكرم احتجاجا علي وفاة أبو دياك وأغلقت أبواب المدارس والمصالح الحكومية فى عموم الضفة الغربية استعدادا ليوم تظاهرات قوي بينما تصدر #أبو_دياك_شهيد التويتر الفلسطيني.