 الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:18 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - اليوم الأربعاء - أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - التزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد والعمل على ترسيخ قيم التسامح والسلام في العالم.

ووقع الجانبان على مذكرة ترتيبات بشأن التعاون الإنمائي في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بين وزارة الخارجية في البلدين .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك