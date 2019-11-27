أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، أن 1ر3 مليون مكتتب المكتتبين الأفراد اكتتبوا في الطرح العام لأسهم "أرامكو" السعودية الذي بدأ في 17 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن المكتتبين " ضخوا 27 مليار ريال" حتى مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال" بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد ، حيث بلغت القيمة الاجمالية لاكتتاب الأفراد 27.04 مليار ريال.

وأوضحت في بيان مساء الثلاثاء أن "عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1ر3 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1ر845 مليون سهم".

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب "يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردود استثماري مجز".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم 5 ديسمبر 2019.