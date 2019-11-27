تشويه لافتات أسماء اثنين أكاديميين مناهضين للفاشية من شوارع روما

قالت عمدة روما، فرجينيا راجي، اليوم الأربعاء، إن لافتات اثنين من شوارع العاصمة الإيطالية روما، كان قد تم تغييرها حديثا لتحمل اسمي اثنين من الأكاديميين تعرضا للاضطهاد في ظل الحكم الفاشي ، جرى تلطيخها بالطلاء الأسود.

وكتبت راجي على تويتر بعد اكتشاف الطلاء الأسود على لافتات الشارعين: "إنه عمل مخزي. سوف ننظف ذلك على الفور".

وتم إطلاق اسم الأكاديمية "لارجو نيلا مورتارا" على ميدان واسم الأكاديمى " ماريو كارارا" على شارع ممتد في هذا الميدان، في الأسبوع الماضي في ضاحية بريمافالي، بحضور شخصيات بارزة بالطائفة اليهودية في روما.

وكان الشارعان يحملان سابقا اسم "أرتورو دوناجيو"، وهو أكاديمي فاشي رفض اختلاط الإيطاليين باليهود.

وفقدت مورتارا وظيفتها الجامعية بسبب القوانين العنصرية. وكان كارارا مناهضا للفاشية، طُرد من جامعته في عام 1931 بعد رفضه قسم الولاء للنظام. وتوفي في عام 1937.

وحكم إيطاليا الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني من عام 1922 إلى عام 1943. وقاد البلاد في الحرب العالمية الثانية إلى جانب ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر.