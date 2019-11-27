الإدارة الذاتية الكردية تفرج عن عشرات من عائلات داعش بمخيم الهول

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من عائلات عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي خرجت من مخيم (الهول) جنوب شرق محافظة (الحسكة).

وأضاف المرصد - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - : "أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرق سوريا أفرجت عن نحو 110 عائلات من تنظيم (داعش) من أبناء محافظة (الرقة)، ويقدر عدد المفرج عنهم بـ400 شخص من نساء وأطفال؛ استكمالًا لنتائج اجتماع مجلس سوريا الديمقراطية بوجهاء العشائر في ملتقى (العشائر السورية)، والذي انعقد في أوائل مايو الماضي".

وخرج أكثر من 900 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال من أبناء (دير الزور - الرقة - الطبقة) في يونيو الماضي من مخيم (الهول) نحو مناطقهم شرق الفرات.