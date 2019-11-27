علّق لاعب فريق توتنهام ديلي آلي على فوزهم في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز الديوك بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتأهلوا إلى دور الـ16، وذلك بعد التأخر بهدفين أمام أولمبياكوس، قبل أن يستفيق توتنهام ويسجل أربعة أهداف.

وقال ديلي آلي في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لم نبدأ بشكل جيد بدرجة كافية، بين الشوطين قلنا في غرفة خلع الملابس أنه لن نتمكن من تقديم أي شيء أسوأ من ذلك".

وأضاف: "سجلت هدفًا، ربما كنت محظوظًا بعض الشيء، ولكننا فزنا وهذا هو المهم".

وواصل: "لقد كنا متأخرين في النتيجة وقرر المدرب الدفع بلاعب ذو تفكير هجومي أكبر، إريكسن بدلًا من داير".

واختتم: "كان من الممكن لأي منا أن يتم استبداله في العشرين دقيقة الأولى، ولكن لحسن الحظ نجح تبديل المدرب وساعدنا على الفوز".