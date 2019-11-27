ولاية بافاريا تثير نقاشا ساخنا في ألمانيا بشأن الطب التجانسي



لم يكن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ينتظر أن يثير الموضوع كل هذا الغبار، حيث قرر برلمان الولاية مطلع تشرين ثان/نوفمبر الجاري، تكليف إحدى الجهات البحثية بإجراء دراسة عن إمكانية استخدام مستحضرات الطب التجانسي، أو الطب المثلي، لخفض استخدام المضادات الحيوية.

ولكن هذه الخطوة تسببت في استياء، بل وسخرية، في الأوساط المعنية، حيث انهال الخبراء على المشروع بانتقاداتهم، وتلقفته وسائل الإعلام الساخر وأوجعته سخرية.

من بين منتقدي المشروع البحثي، البروفيسور شتيفان زيبر، من جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، والذي أكد عدم تفهمه للمشروع، قائلا: "فوجئت بأنه سيتم تكليف جهة بحثية بإجراء الدراسة، ولا أعرف ما هي القيمة المضافة له"، مضيفا: ليس هناك في العلم أدلة على أن الطب التجانسي يعالج".

يتولى الأستاذ زيبر التدريس في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة ويجري منذ سنوات أبحاثا عن تطوير مضادات حيوية جديدة.

ردا على هذا الانتقاد يقول السياسي بيرنهارد زايدنات، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي، الحاكم بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا: "لا أفهم هذا الغضب، الجميع يوجه سهامه لموضوع الطب التجانسي.. رغم أن هذا الموضوع هامشي وليس سوى جزء من حزمة إجراءات أكبر، يتم من خلالها مكافحة الجراثيم المستعصية على أكثر من مضاد حيوي".

كان السياسي الألماني ضمن الشخصيات الرئيسية وراء المشروع.

تنشأ هذه الجراثيم المستعصية على المضادات الحيوية، وفقا للخبراء، بسبب شيوع استخدام المضادات و وصفها بشكل خاطئ للمرضى، مما يؤدي إلى فقدان المضادات الحيوية مفعولها تجاه هذه الجراثيم، ويجعل تأثيرها دون القدر المرغوب به.

وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 25 ألف شخص يموتون سنويا في دول الاتحاد الأوروبي وحدها، بسبب الإصابة بعدوى شديدة بالجراثيم المستعصية، والتي تنتقل إليهم خلال إقامتهم في أحد المستشفيات.

في السابع من نوفمبر الجاري أقر برلمان ولاية بافاريا تكليف إحدى الجهات العلمية بدراسة كيفية خفض استخدام المضادات الحيوية في المجال الطبي، مع أخذ أي دور إيجابي محتمل للطب التجانسي في الحسبان، وذلك عندما تستخدم مستحضرات تجانسية كعلاج تكميلي، حسبما جاء في الطلب الذي أقرته أغلبية النواب في برلمان الولاية، بعد أن انضم حزب الخضر حزب الناخبين الأحرار للحزب المسيحي الاجتماعي، في إقرار الطلب البرلماني.

يرى البروفيسور زيبر أن الطب التجانسي لا يمكن أن يخفض استخدام المضادات الحيوية أو يقوي المناعة الصحية لدى المرضى، وذلك خلافا لما جاء في الطلب البرلماني، "حيث يجب الاعتماد على أساسي علمي في قتل البكتريا باستخدام مادة فعالة، ونحتاج في سبيل ذلك للوصول إلى درجات بعينها من كثافة المادة الفعالة، لا يمكن الوصول إليها باستخدام الطب المثلي".

الطب التجانسي طريقة منتشرة كثيرا في ألمانيا، تستخدم من خلاله أدوات يمكن أن تتسبب لدى الأصحاء في أعراض المرضى المراد علاجه لدى آخرين، وذلك إذا أخذت هذه العقاقير بجرعات مرتفعة، لذلك يتم تخفيف هذه المواد بشكل بالغ، واستخدامها غالبا على شكل قطرات أو أقراص أو كريات بلورية.

هناك فقرة داخل الطلب البرلماني عليها خلاف بشكل خاص، وهي الفقرة التي تشير إلى أن استخدام الطب التجانسي ذو فائدة في معالجة حالات التسمم الشديد للدم، وذلك استنادا إلى دراسة لم يذكر مصدرها على وجه التحديد، وهو ما يراه زيبر "أمرا بالغ الخطورة"، مضيفا أن "الطبيب المعالج لتسمم الدم الشديد يضطر لخفض التأثير الشديد للبكتريا قدر الإمكان، ولابد من استخدام المضاد الحيوي في سبيل ذلك".

تابع البروفيسور: "ليس هناك دليل على وجود فائدة من وراء استخدام الطب التجانسي كعلاج إضافي".

لا يعير النائب البرلماني، زايدنات، اهتماما، تقريبا، لهذا النقد، "فنحن نريد أن نحاول الاستعانة بكل الوسائل المتاحة للإبقاء على فعالية المضادات الحيوية وتجنب الجراثيم المستعصية على المضادات الحيوية.. ويجب ألا نترك بابا في هذا الاتجاه دون أن نطرقه".

ويعتقد النائب البافاري أن تكلفة إجراء الدراسة، والتي يقدرها بنحو 300 ألف إلى 400 ألف ستكون استثمارا مجديا.

من المنتظر الآن أن تكلف حكومة ولاية بافاريا إحدى الجهات البحثية بإجراء الدراسة. وليس هناك جدول زمني لذلك، وفقا لوزارة الصحة في الولاية. وأكدت الوزارة أنه ليس هناك ما يعترض الدراسة، "طالما أنها ستتم من خلال منشأة جامعية، و طالما أنه سيخطط لها وستنفذ وفقا للمعايير العلمية".

ولكن هناك داخل الوزارة نفسها ارتيابا إزاء الدراسة، حيث أكد متحدث باسم الوزارة أن فعالية الكثير من الطرق العلاجية للطب التجانسي لم تثبت وفقا لمعايير الطب القائمة على الأدلة العلمية، "حيث لا توفر النتائج العلمية أي دلائل يمكن الاعتماد عليها بالنسبة لفعالية وسائل الطب المثلي، بشكل يتجاوز التأثيرات الإيجابية المعروفة عن الطقوس والتحدث إلى أشخاص معنيين أو العطف والحنان الذي يقابل به المرضى".

لا تعتد شركات التأمين الصحي في ألمانيا بهذا الطب، ولذلك لا تتحمل تكاليف العلاج به، رغم أن الكثير من الشركات تتحمل تكاليف العلاج بالطب البديل، وذلك بسبب وجود طلب على هذا الطب، ولأنه أصبح أداة في التنافس بين شركات التأمين، وهو ما يوفر من وقت لآخر مادة للنقاش في ألمانيا.

ومن المنتظر أن تتوقف شركات التأمين الصحي في فرنسا، اعتبارا من عام 2021، عن تحمل تكاليف العلاج بالطب التجانسي، وذلك لأن هناك من يرى عدم ثبوت فعالية هذا الطب.