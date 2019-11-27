سفن تابعة لأسطول البلطيق الروسي تشارك في مناورات بحرية مع الهند

أعلن المتحدث باسم أسطول البلطيق الروسي رومان مارتوف، أن سفنا تابعة لأسطول البلطيق دخلت البحر الأحمر متوجهة إلى المحيط الهندي؛ للمشاركة للمرة الأولى في الجزء البحري من المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الروسي والهندي "إندرا- 2019".

وقال مارتوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية: "تقوم حاليا سفينة حربية روسية وسفن التأمين بعبور البحر الأحمر في طريقها إلى المنطقة المحددة من خليج عدن، حيث ستنفذ عددا من المهام المخصصة لها، بما في ذلك المناوبة الخاصة بمكافحة القرصنة".

وأضاف :" وفقا لخطة تنفيذ هذه الرحلة البحرية بعيدة المدى، سيصل فريق السفن المذكور إلى ميناء مارماجاو بالهند؛ للمشاركة في الجزء البحري من المناورات الروسية الهندية المشتركة " إندرا- 2019 ".