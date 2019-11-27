فرنسا تسعى وراء بديل محلي لشركة أمريكية لتحليل البيانات بهدف مكافحة الإرهاب

قال مسؤول كبير في المخابرات الفرنسية إن بلاده ترغب في تطوير بديل محلي لشركة بالانتير الأمريكية لتحليل البيانات لمساعدة باريس على درء الهجمات الإرهابية لكنها ستجدد عقدها مع الشركة في الوقت الراهن.

كانت المخابرات الفرنسية قد تعاقدت مع بالانتير التي يقع مقرها في مدينة بالو-ألتو الأمريكية بعد هجمات نوفمبر تشرين الثاني 2015 التي نفذها إسلاميون متشددون وراح ضحيتها 130 شخصا. والشركة متخصصة في جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات.

وقال نيكولا ليرنر رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي إن العقد المبرم مع بالانتير، ومدته ثلاث سنوات، سيُجدد في غياب بديل على المدى القريب. وتؤكد تصريحات المسؤول تقريرا نشرته مجلة لكسبرس الفرنسية.

ومن بين عملاء بالانتير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبنوك عالمية.

وقال ليرنر لرويترز على هامش مؤتمر في باريس الليلة الماضية ”بالانتير تساعدنا مما يعني أننا لا نعتمد (تماما) على بالانتير.

”الخط الأحمر الذي وضعناه لأنفسنا من اليوم الأول هو أن كل البيانات التي يعالجها هذا النظام موجودة في شبكتنا الداخلية وهي شبكة مغلقة وعلى درجة عالية من السرية“.

وقال ليرنر إنه يفضل استخدام تكنولوجيا محلية وأضاف ”علينا أيضا مساعدة مصنعينا على تطوير أنظمتهم في هذا المجال“ في إشارة إلى مجموعات تاليس وداسو سيستمز وسوبرا ستيرا الفرنسية.

وتتعقب تكنولوجيا بالانتير قواعد البيانات على الانترنت وخارجها والتي يستخدمها متشددون يخططون لهجمات. وشاركت الشركة الأمريكية في قضايا كبرى مثل المساعدة في بحث الولايات المتحدة لفترة طويلة عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في عملية كوماندوس استهدفت مخبأه في باكستان عام 2011.