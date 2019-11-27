 ضبط 7000 علبة دواء داخل صيدلية بدون ترخيص في البداري بأسيوط - بوابة الشروق
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ضبط 7000 علبة دواء داخل صيدلية بدون ترخيص في البداري بأسيوط

أرشيفية
أرشيفية
يونس درويش
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 4:00 م



تمكنت رئاسة مركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، من ضبط إحدى المنشآت التي تعمل بدون شرعية وتحمل لافتة صيدلية تدار بدون ترخيص بقرية العقال البحري بمركز البداري، وتم التحفظ على كميات من الدواء مجهولة المصدر والمحظور تداولها، وذلك خلال حملة تفتيشية ورقابية مشتركة، بالتنسيق والتعاون مع إدارتي التموين والصحة بالمركز.

وأوضح محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، إنه استمرارًا المجهودات الهادفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأماكن غير المرخصة، تم خلال حملة مشتركة مع إدارتي التموين والصحة بالبداري ضبط حوالي 7000 شريط وزجاجة دواء داخل منشأة تدار بدون ترخيص تخصصت في بيع الأدوية بدون الحصول على ترخيص من إدارة الصيدلة، وتقوم بالإعلان على أنها صيدلية بقرية العقال البحري، وتم التحفظ على الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانوية وتحرير محضرا بالواقعة.


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