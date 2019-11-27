مصدر بالأهلي يكشف كواليس أزمة مؤمن زكريا وحقيقة الإستغناء عنه

أكد النادي الأهلي أنه لاجديد فى موقف النادي بشأن تحمل علاج مؤمن زكريا طبقا لقرار مجلس الإدارة بعد أن أثار موضوع علاجه الكثير من الجدل في الساعات الماضية .

كانت العديد من الأنباء قد ترددت حول إرسال النادي استغناء اللاعب إلى منزله، ورفض تحمل تكاليف علاجه وقيمة عقده، بعد أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق للموسم الجاري، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

مؤمن زكريا سافر إلى ألمانيا في الفترة الماضية وأجرى أشعة وفحوصات طبية وخضع للكشف أمام بعض المتخصصين في الإصابات العصبية، على أن يقوم بتنفيذ برنامج علاجي من نوع خاص، لتجهيزه للعودة إلى الملاعب من جديد.

وكشف مصدر داخل للشروق النادي في الساعات الماضية، عن إرسال النادي منذ ثلاثة أشهر إخطارا لكل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قائمة الفريق للموسم الجديد بعدم القيد في القائمة، لافتا إلى أن هذا الأمر إجراء روتيني وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتثنى لأي لاعب منهم التعاقد مع أي نادي جديد.

وأوضح المصدر: "مؤمن زكريا غير مقيد في قائمة الفريق من الأساس حتى يتم إرسال خطاب جديد له يفيد بفسخ التعاقد معه مثلما تردد، الإخطار الذي تلقاه مؤمن زكريا كان منذ 3 أشهر شأن باقي اللاعبين الذين لم يتم قيدهم في قائمة الأهلي".

وأكمل المصدر: "هذا الإخطار لم يمنع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من اتخاذ قرارا بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا، وهذا القرار تم تفيعله منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وساري حتى الآن ونابع من مسئولية النادي تجاه أبنائه".

وأكد المصدر أن الأهلي لم ولن يتأخر في تقديم كل الدعم لمؤمن زكريا وملتزم بالقرار الذي صدر من مجلس الإدارة، خاصة أن مؤمن أحد أبناء النادي وكل ما يتردد بشأن التخلي عنه غير صحيح، مضيفا: "تأكيدا على ذلك الأمر، أوضح مؤمن زكريا لمسئولي الأهلي أن له بعض المستحقات المتأخرة من عهد المجلس السابق حيث تم الاتفاق على تقاضيه مبلغ معين بخلاف المبلغ الموجود في عقده، وعندما تولت الإدارة الحالية نفذت ما هو موجود في العقد، لكن مؤمن أبلغهم أن هناك اتفاقا شفهيا خارج العقد مع الإدارة السابقة, ونظرا لظروف اللاعب قامت إدارة الأهلي الحالية بصرف تلك المبالغ للاعب التي لا يمتلك بها أي سند قانوني وهم 775 ألف جنيه بتاريخ 9 أكتوبر".

وأردف: "هناك اتفاقا مع مؤمن زكريا على أن فاتورة علاجه مفتوحة دون سقف في أي مكان بالعالم وخلال أي توقيت وبالفعل أجرى عدة فحوصات بمصر ثم إسبانيا ثم ألمانيا و تسلم شيك قيمته 15 ألف يورو بتاريخ 9 أكتوبر الماضي".

واستطرد المصدر: "عندما عقدت جلسة ثلاثية مغلقة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ومؤمن زكريا في حضور وكيله أحمد يحيى، قبل نهاية الموسم الماضي، تم الاتفاق خلالها على ثلاث نقاط رئيسية أولها أن صحة اللاعب وعلاجه هي الأهم على أن يتحمل النادي كل تكاليف العلاج دون سقف لها، وفي أي مكان يريده اللاعب، والنقطة الثانية هو حصول مؤمن على مستحقاته المالية من المجلس السابق، والنقطة الثالثة أنه لن يتم قيد اللاعب في القائمة حتى تتحسن حالته الصحية ويتماثل للشفاء وبالفعل حصل مؤمن على مستحقاته السابقة وصرف دفعة أولى من تكاليف العلاج".

وأتم المصدر: "لوائح اتحاد الكرة تنص على أنه بعد آخر مباراة في الدوري بحد أقصى 15 يوم ،يجب إخطار اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في القائمة بخطاب بعلم الوصول على محل سكنهم أنهم خارج القائمة حتى يتمكنوا من الانتقال لنادي آخر وكانت أخر مباراة للأهلي في الموسم الماضي مع الزمالك بتاريخ 28 يوليو الماضي, ويوم 9 أغسطس تم إخطار مؤمن زكريا وهشام محمد وأحمد حمودي بخطاب بعلم الوصول أنهم خارج القائمة كإجراء روتيني لائحي ولم يكن الخطاب يمثل مفاجأة لمؤمن زكريا لأنه تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الثلاثية السابق ذكرها".