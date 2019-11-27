الغرفة التجارية بالقاهرة: الرقابة الثلاثية تحمي المستهلك من العروض الوهمية بـ«البلاك فرايداي»

قال شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك رقابة ثلاثية من؛ الغرف التجارية المسؤولة عن كل محافظة من المحافظات، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية بـ«البلاك فرايدي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الرقابة الثلاثية تحمي المستهلك من وقوعه تحت طائلة العروض الوهمية والمضللة، مشيرًا إلى تمتع المستهلك المصري بالذكاء في مراقبة المنتجات ومتابعة نسب الخصم.

ولفت إلى حرص التجار على تقديم خصومات حقيقية وأسعار رخيصة للأسرة المصرية، تحقيقًا للمبادرات؛ كالمبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، مبادرة الغرف التجارية من خلال الاتحاد العام، وتحقيق مكاسب شخصية للتجار بالتخلص من المخزون الموجود لعدم بدء الموسم الشتوي بشكل فعلي.