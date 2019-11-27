سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يؤدي أحمد شعبان أحمد سليمان، حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السياسي، كنائب لمحافظة أسوان.

أحمد شعبان، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، من مواليد محافظة أسوان مركز نصر النوبة حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ، ودرجة الماجستير بامتياز مع توصية بالنشر، وتخطى تمهيدي الدكتورة بدرجة الامتياز.

وتصدر دفعته من قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسوان 2008، وكرمته رئاسة مجلس الوزراء بتعيينه ضمن أوائل الخريجين.

والتحق النائب الجديد بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الخريجيين، ومارس عمله كمعاون لسكرتير عام محافظة أسوان منذ عام 2016.

وحظى شعبان بالمشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في التخطيط والإدارة والعلوم السياسية والاستراتيجية كما شارك فى مؤتمرات الشباب التى انعقدت فى كافة أنحاء الجمهورية.