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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى الكونغو.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل في أولي مواجهات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكث بعثة الزمالك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للراحة، ثم السفر إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو التي تحضن ملعب اللقاء بين الفريقين.

ومن جانبه أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق، في رحلة الكونغو، أن هناك حالة جدية وتركيز شديدة قبل السفر لخوض اللقاء.

وشدد حمادة أنور علي دعم مجلس إدارة النادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أنور في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسؤولية والتركيز".

وأضاف: "مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفني بمكوث البعثة في أديس أبابا والمبيت ليلة واحدة للحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو حتى لا يجهد اللاعبون".

وواصل: "هناك تعليمات بتوفير كل سبل الراحة لهم وهو دور نقوم به للحفاظ على الفريق وإبعاده عن الشائعات التي تسعي لتشتيت التركيز"

وشدد عضو مجلس إدارة النادي على أن مازيمبي من الفرق القوية التي سيواجهها الزمالك لكن الفريق الأبيض في حالة تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في الكونغو، والبحث عن أكبر عدد من النقاط".