إعادة بقايا مزود السيد المسيح إلى بيت لحم قبل احتفالات عيد الميلاد

تستعد مدينة بيت لحم لاستقبال قطعة خشبية، كان المسيحيون الكاثوليك يعبدونها كجزء من المزود الخشبي الذي ولد فيه السيد المسيح، بعد أن ظلت في روما قرابة 1400 عام.

ووصفت "حراسة الأراضي المقدسة" المعروفة باسم الأخوة الرهبان الفرنسيسكان، الشظية الخشبية ، وهى جزء من بقايا المزود الخشبي التي كانت مخزنة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري ، بأنها "هدية" لهم من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وفي بيان ، قالت الحراسة إن القطعة ستصل إلى القدس يوم الجمعة المقبل، حيث من المخطط إقامة عدد من الاحتفالات الدينية ، ومن بينها الموكب ، على شرفها.

ويوم السبت ، سيتم نقلها إلى بيت لحم ، التي تُعرف تقليديًا بأنها مسقط رأس السيد المسيح ، وستُعرض بشكل دائم في كنيسة سانت كاترين الفرنسيسكانية بجوار كنيسة المهد.

ووفقا للحراسة ، فإن القديس سوفرونوس ، بطريرك القدس ،كان قد تبرع بما يسمى بقايا المزود المقدس ، للبابا ثيودور الأول في منتصف القرن السابع الميلادي.