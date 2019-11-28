رئيس الأركان السوداني يختتم جولة في دارفور بتأكيد التزام وقف إطلاق النار

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين التزام القوات المسلحة الكامل، بوقف إطلاق النار، تعزيزا لإرادة السلام الذي تتركز جهود الدولة لتحقيقه في هذه المرحلة المفصلية.

وتعهد رئيس هيئة الأركان، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود في جنوب دارفور (غرب السودان)، بتوفير كل متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان اختتم جولته في دارفور، والتي تفقد خلالها عددا من التشكيلات والوحدات، والتي استغرقت عدة أيام رافقه خلالها عدد من قادة القوات المسلحة.

وأوضح البيان أن الزيارة عكست مدى اهتمام قيادة القوات المسلحة بمتابعة الأداء للتشكيلات والوحدات ميدانيا، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تتضافر الجهود من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان إن القوات المسلحة، لعبت دورا أساسيا وبارزا ومشرفا في التغيير الذي حدث، واستطاعت العبور بالبلاد إلى بر الآمان رغم الظروف وما تعرضت له من حملات التشكيك، التي لم تلتفت إليها مؤمنة بثقة الشعب السوداني ووفائها له ومتمسكة بقيمها الراسخة.

وأضاف أن ولاء القوات المسلحة للوطن، وواجبها حماية ترابه ودستوره ومكتسبات شعبه وحراسة التغيير، الذي شاركت فيه بانحيازها لإرادته.

وأشار إلى المرحلة الجديدة لخطة تطوير القوات المسلحة، والتي بدأت بالتحول للعمل بنظام هيئة الأركان في سياق الهيكلة، وإعادة التنظيم، لافتا إلى خطوات تجري تبعا، لاعتماد العمل بنظام المناطق العسكرية، على مستوى السودان واتجاهاته المختلفة.

وأكد اهتمام القيادة المتعاظم بالفرد العسكري في الخدمة والمعاش وتحقيق أقصى درجات الرضا الوظيفي والاستجابة لمتطلباته الحياتية.