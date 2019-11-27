ترامب يعتزم تصنيف عصابات المخدرات في المكسيك «إرهابية»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيصنف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها "إرهابية"، زاعما أنها مسؤولة عن مقتل 100 ألف أمريكي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع بيل أورايلي، مذيع شبكة "فوكس نيوز" السابق: "سيتم تصنيفها .. انظروا، نحن نفقد 100 ألف شخص سنويا بسبب ما يحدث وما يأتي من المكسيك"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأوضح أنه عمل على تصنيف تلك العصابات خلال الـ 90 يوما الماضية، واصفا تلك العملية بأنها "ليست سهلة".

وتضم قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الأخرى للولايات المتحدة كلا من تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام في نيجيريا.

وقال ترامب إن وقف تدفق المخدرات على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، إلى جانب المهاجرين، من بين أهدافه الرئيسية.