العراق: مقتل إرهابي بكركوك أثناء عملية أمنية استهدفت مقرا لتنظيم داعش



أفادت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق اليوم الأربعاء بمقتل أحد الإرهابيين في وادي أبو شحمة في كركوك؛ إثر تنفيذ عملية أمنية استهدفت مقرا لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت القيادة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية في كركوك نفذت عملية أمنية مباغتة تمكنت خلالها من مداهمة مقر لتنظيم داعش في وادي أبو شحمة، موضحة أن العملية أسفرت عن قتل أحد الإرهابيين وحرق وتدمير المقر بالكامل.

ومنذ إعلان العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم.