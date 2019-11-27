رويترز تحذر من أخبار كاذبة منسوبة لها على وسائل التواصل عن وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن

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ذكرت وكالة رويترز للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، أنه خلافا لمعلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم الوكالة تنشر أي أخبار عن التوصل إلى اتفاق بتسمية وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.