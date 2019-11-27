ريال مدريد يفرط في الفوز ويتعادل مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فرط ريال مدريد الإسباني في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2/2 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جالطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1/1.

تقدم الريال بهدفين نظيفين سجلهما كريم بنزيمة في الدقيقتين 17 و79، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 ثم سجل بابلو سارابيا هدف التعادل في الدقيقة 83 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر قبل بداية هذا اللقاء.

وفي المباراة الثانية، تعادل جالطة سراي التركي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1 / 1.