الطب البيطرى بالوادى الجديد يواصل حملات تحصين وحماية الماشية



أكد الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه تم شن حملة موسعة لإعدام الحيوانات الضالة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نحو الاهتمام المستمر بالثروة الحيوانية من خلال حملات التحصين على مستوى مراكز المحافظة واكتشاف حالات الاشتباه والنفوق نتيجة الأمراض، وإعدام الحيوانات الضالة حفاظًا على صحة المواطنين والاهتمام بالثروة الحيوانية.

وقال عوض إنه تم إعدام نحو 844 كلبا ضالا و125 حيوانات أخرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن بالمحافظة.

وأضاف أن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة حتى يوم 23 ديسمبر المقبل، حيث تم تحصين 1398 رأس أبقار ، و589 رأس أغنام وسط استمرار مرور الفرق البيطرية بالقرى بجانب توافر الأمصال اللازمة للتحصين.