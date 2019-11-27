أمين «البحوث الإسلامية»: الشرائع السماوية جاءت لاحترام آدمية الإنسان والمساواة بين الجميع



انعقد في الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الحفاظ على الكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية"، بالتعاون بين الأزهر الشريف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الإنسانية بحاجة لمثل هذا الملتقي، الذي يضم نقاط تتعلق بالإنسان وكرامته حيًا وميتًا سلمًا وحربًا.

وثمن عياد، جهود الملتقى في العمل على توضيح موقف الشرع والقانون من المساس بالكرامة الإنسانية والعمل على إهدارها أو الاعتداء عليها.

وذكر أن الشرائع السماوية جاءت لصالح الإنسان ومن أجله، وعملت على مراعاة حاجاته والحفاظ على متطلباته، وقدرت حق التقدير احترام آدميته، وغرست في نفوس أتباعها اعتبارات الكرامة الإنسانية، وحثت على المساواة بين جميع البشر.

وأشار إلى أن الديانة المسيحية قدست الإنسان ووضعته في مكانة متميزة، كما جاء في سِفر التكوين، وحذرت المسيحية من استرقاق واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان.

وأوضح أن الإسلام عملت على احترام الكرامة الإنسانية، من خلال إقراره الحقوق والحريات العامة للجميع من دون تمييز.

واستعرض عياد حقوق الأسرى في الإسلام، مؤكدًا أن الإسلام جاء بنظام تحرير الإنسان لإخراجه من ظلمة العبودية البشرية إلى نور الحرية ونبذ العبودية لغير الله.

وأكدت رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي، أن الأزهر تاريخًا ورسالة ومنارة وإنسانية وحضارة أكبر من معطيات الكلام، إذ أن له جهودًا جليلة وأنشطة متنوعة داخليًا وخارجيًا، وفتح أبوابه للظائمين للعلم على مدار تاريخه.

واستعرضت الصعيدي جهود الأزهر وجامعته الاجتماعية، في إنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري، وإنشاء بيت العائلة المصرية، ومرصد الأزهر باللغات الأجنبية، ومركز الأزهر للترجمة، ولجنة المصالحات العليا، وتدريب أكثر من 200 واعظ أجنبي، بجانب الدور الإغاثي للأزهر، بجانب إصدار وثيقة الإخوة الإنسانية، داعية لنشرها وتعليمها للأجيال الناشئة.