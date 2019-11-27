أفريقيات يستخدمن «المياه الغازية» لقتل أطفالهن غير المرغوب فيهم

«غريزة الأمومة» حلم ورغبة دائمة لدى كل فتاة تتشوق ليد صغيرة تمسك بها، ولكن بعض النساء في دول أفريقية يتجردون من كل هذه المشاعر، حيث يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن النساء اليائسات اللواتي حرمن من الإجهاض في كينيا يستخدمن أحد أنواع «المياه الغازية» لقتل أطفالهن عن طريق إطعام مشروبات غازية لحديثي الولادة غير المرغوب فيها بدلاً من الحليب.

وبحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن الأمهات في كينيا يطعمن أطفالهن مياه غازية لقتلهن لأنهن غير قادرات على إجراء عمليات الإجهاض، والكثير من هذه الدول تعتبر هذه أزمة كبيرة لديهم، حيث تحول البعض إلى استخدام مياه غازية أو بيرة الزنجبيل أو غيرها من المشروبات الغازية، التي يطعمونها بدلاً من حليب الأم.

ويحصل المواليد الجدد على جميع عناصرهم الغذائية من اللبن، وبدون ذلك، يمكن أن يتضورون جوعًا حتى الموت في غضون أيام، كما تُترك أعداد كبيرة من الأطفال للموت في مقالب القمامة أو الأنهار، التي يستردها العمال لاحقًا كجزء من الحياة اليومية، ويختار آخرون الإجهاض باكراً الذين قد يلدون الأطفال مبكراً ثم يقتلونهم، غالبًا ما يكون لهذه الإجراءات عواقب وخيمة ومميتة للأمهات أيضًا.

وتسلط هذه القصص الضوء على يأس النساء غير القادرات على تربية أسرة في بلد، حيث الإجهاض غير قانوني، والإحصائيات تشير إلى أن عمليات الإجهاض غير المأمون هي السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في كينيا، ومع ذلك لم يتم قياس حجم قتل الأطفال رسمياً. تمت مشاركة هذه القصص القصصية مع موقع "The Telegraph".

وبدوره، قال فنسنت أودهيامبو ، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان في كيبيرا، إن أحد الأحياء الفقيرة في المدينة يكون بعض النساء ليس في وضع يتيح لهن تكوين أسرة، من المعروف أنه إذا أعطيت طفلًا المياه الغازية، فسوف يموت.

"يمكنك أن تتخيل إعطاء طفل صغير المياه الغازية بدلاً من حليب الثدي - لا يمكن أن يستمر أكثر من 3 أيام".

يذكر أن في فبراير، تلقى مركز Kibera Community Justice Center ، حيث يعمل السيد Odhiambo ، تقارير عن امرأة رأت جارتها وهي تعطى جرعة زائدة مميتة من بيرة الزنجبيل المحلية لشركة المياه الغازية لابنتها المولودة حديثًا.

وشاركت فلورنسا، القابلة الحكومية، سلسلة من الصور على هاتفها المحمول لأطفال ميتين عثر عليها في مقالب القمامة، إحدى الصور هي لفتاة صغيرة في وضع الجنين. يزعم السكان أن الأم قد أطعمتها مياها غازية.

ويلسون تشبتو، وهو فارز للقمامة، يعتقد أنه خلال عمله وحده يجد ما يقرب من 15 طفلاً ميتًا كل عام على مكب النفايات، وعلى مدار أسبوع واحد في شهر مايو، تم سحب جثث 8 أطفال من مياه نهر نيروبي التي تنفجر بالقمامة.

ويقول النشطاء: "أكثر شيوعًا من قتل الأطفال والتخلي عنهم، هو عمليات الإجهاض في الظهر التي يقوم بها مسعفون غير مؤهلين، هناك عجز في عيادات صحة الأم حيث انخفض التمويل المقدم من الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب".

وفي عام 2017 ، وتحت ضغط من اللوبي الأمريكي "المؤيد للحياة"، تعني "قاعدة هفوة عالمية" أي منظمة تُمنع أي مساعدة بقدر تقديم المشورة بشأن الإجهاض من المساعدات الأمريكية، ونتيجة لذلك، اضطرت هيئة خيارات صحة الأسرة في كينيا، منظمة واحدة فقط، إلى القضاء على خدمات التوعية المجانية وإغلاق عيادتين.

الإجهاض غير قانوني في كينيا ما لم تكن صحة الأم في خطر. إن الحكم بالسجن لمدة 14 عامًا يهدد أي شخص ينفذ عمليات إجهاض "غير مصرح بها"، حيث في عام 2014، حُكم على ممرض كيني بالإعدام بعد إدانته بإجراء عملية إجهاض على امرأة نزفت في وقت لاحق حتى الموت، وهذا يعني أن الأطباء غير مستعدين لتحمل المخاطر، وسط ضغوط دينية وسياسية أيضًا.

وتحذر المؤسسات الخيرية من أنه مع عدم وجود عمليات إجهاض آمنة ورخيصة وقانونية، فإن النساء غالباً ما يتركن دون أي خيار سوى توفير المال لدفع رحيل مقابل الإجهاض.

وتنتشر قصص الرعب عن عمليات الإجهاض غير الأخلاقية، حيث تم إغلاق إحدى العيادات التي أنجبت أطفالاً قبل قتلهم بضربة مطرقة على الرأس في وقت سابق من هذا العام.



