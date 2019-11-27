 نائبة محافظ جنوب سيناء الجديدة: لدي أفكار كثيرة ولكن يجب أن تكون مدروسة مش في الهوا - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 11:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

نائبة محافظ جنوب سيناء الجديدة: لدي أفكار كثيرة ولكن يجب أن تكون مدروسة مش في الهوا

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 11:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 11:13 م

قالت إيناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء الجديدة، إن «توجيهات الرئيس بحركة المحافظين والنواب الجدد، اليوم الأربعاء، أكدت على أهمية أن يكون دور النائب حقيقيًا وفعالًا بتوليه ملفات حقيقية تتضح بها رؤيته».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأربعاء، أن «الرئيس أكد على أهمية بناء المواطن المصري والإنسان على الصعيد الصحي، الثقافي، الرياضي، والتعليمي، ليصبح المواطن راضيًا عن الخدمة المقدمة له وتحقيق رضا المحافظ والنائب عن الخدمة التي يقدمها».

وأشارت إلى امتلاكها العديد من الأفكار لتنفيذها مستقبلًا، موضحة: «أفكار كثيرة لكن الأفكار في الهوا بتبقى صعبة، الأفكار يجب أن تكون مدروسة طبقًا للإمكانيات والمحددات التي ستتضح مع دراسة الوضع الراهن للمحافظة، لتصبح متماشية بشكل أكبر مع خطة الدولة».

وأوضحت أن «الأفكار حدث بها نوع من التكامل ما بين الجهة التنفيذية والمواطن لمنع العمل بجزر منعزلة، بل العمل على أرضية صلبة»، مشيرة إلى «أهمية إشراك المجتمع المدني وصاحب المشكلة لأنه أكثر شخص ملم بها ويعطي أطروحات كثيرة للحل».

وأدى المحافظون ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، وعددهم 16 محافظًا و23 نائبًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك