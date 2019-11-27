دار الشروق تصدر كتاب «غموض في مصر القديمة» للفائزين بمسابقة «iRead» للقصة القصيرة

صدر حديثًا عن دار الشروق المجموعة القصصية «غموض في مصر القديمة»، والكتاب يضم أعمال مجموعة من المُبدعين الشباب، يجمع بينهم خيطٌ سحري وأجواء تلاقي السينما بالأدب.

والمجموعة القصصية تضم أفضل 20 قصة للفائزين في مسابقة «iRead» للقصة القصيرة، وهم: «روح تائهة، قبضة الإله، بعث مؤجل، الأفعى، انسلاخ عذب، درب الشمس، علم يندثر من بعدنا، لا مكان، غموض في مصر القديمة، هناك في الأعماق، حلم إيزادورا، غموض في مصر القديمة، صائدوا الأرواح الملعونة، الآمن، "توت عنخ آمون".. نهاية ملك، نيفار، غموض في مصر القديمة، الملك الذليل، دماءٌ وضحك، قيامة أوزوريس».

تدور أحداث جميع القصص في أزمنة مصر القديمة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال، نقرأ فيه قصصًا فريدة لحضارة أسرت العالم أجمع. فنتعرف على سرِّ المومياء المعذبة، ونشهد انتقام رع، ونتسلَّل إلى المعبد للحصول على بردية الموتى، وقصص أخرى كثيرة.

وتأتي أسماء الفائزين الـ20 كالتالي: «أحمد محمود جاد الكريم، محمود عاشور عبدالوهاب، أحمد خليفة، محمد صلاح الدين عوض، طاهرة السيد مهدي، عمرو حسين محمد، رامي وفا، عمرو البدالي، معاوية طارق الذهبي، سما خالد عبد العزيز، هدير السيد، أحمد مجدي أحمد، أدهم محروس عبد العزيز، على سيد محمد، أحمد ربيع، رشا فوزي، محمد رجب شحاتة، روان أيمن فكري، أحمد محمود الروبي».

وتسلم الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما تم طباعة العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، في مجموعة قصصية صدرت عن «دار الشروق» تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وتضمنت لجنة تحكيم مسابقة "القصة القصيرة"، كلًا من: الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة اورنج مصر، وهالة حجازي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاص والروائي الدكتور حسن كمال، والناقدة والروائية الدكتورة شيرين أبو النجا، كما تضمنت مسابقة "المعالجة السينمائية": كلًا من: المخرج السينمائي تامر محسن، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، والمحلل السينمائي ورئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «Mad Solutions» علاء كركوتي، والممثل التونسي ظافر العابدين، والممثلة والمنتجة الأردنية صبا مبارك، اللذان تخلفا عن حضور الأمسية بسبب إنشغالهما بظروف تصوير أعمال فنية جديدة.