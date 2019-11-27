رئيس الوزراء البريطاني: لا بيع لجهاز الصحة الوطني

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء مناقشة بيع جهاز الصحة الوطني في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة..واصفا هذا الأمر الذي كشف عنه زعيم حزب العمال المنافس جيرمي كوربين بـ "الهراء التام".

وقال جونسون ، في تصريحات أدلى بها عقب قيامه بجولة في كورنوال، : "هذا الأمر يثيره حزب العمال مرارا وتكرارا لصرف الانتباه عن المشكلات التي يواجهونها لا سيما مع غياب القيادة عن القضاء على معاداة السامية وأيضا غياب القيادة عن الاتحاد الأوروبي"، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وشدد على أن جهاز الصحة الوطني لن يكون تحت أي ظرف من الظروف على الطاولة للتفاوض أو البيع.. قائلا : "نحن نموله بشكل كبير"..مضيفا :"نحن مصممون تماما على أنه لن يكون هناك لجهاز الصحة الوطني، ولا خصخصة"..مجددا التأكيد على أن الجهاز "ليس على الطاولة بأي شكل من الأشكال.

وكان كوربين قد كشف في وقت سابق اليوم عن وثائق حكومية يقول أنها تظهر أن جهاز الصحة الوطني "مطروح" في أية صفقة تجارية مع الولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ضربة وجهها لحملة جونسون منافسه في الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.. قال زعيم حزب العمل "هذه ليست مجرد مؤامرة ضد جهاز الصحة الوطني لدينا، إنها مؤامرة ضد بلادنا".