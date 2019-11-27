فرض حظر التجوال بالنجف العراقية إثر حرق القنصلية الإيرانية

أعلنت قيادة شرطة النجف العراقية، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقى موقع "السومرية نيوز" نسخة منه إنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر"، مضيفة: "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة".

وأقدم متظاهرون في محافظة النجف على التوجه إلى مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة، وسط أنباء حرقهم بوابة القنصلية دون ذكر المزيد من التفاصيل وفق ما ذكر الموقع.

وكان لؤي الياسري، محافظ النجف، قد دعا مساء اليوم الأربعاء، رجال العشائر والمثقفين وأعضاء التنسيقيات والإعلاميين، إلى التدخل لدى المتظاهرين لإيقاف العنف المتصاعد في محافظة النجف على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

وقال الياسري، في بيان على خلفية الاضطرابات التي تشهدها محافظة النجف: "نؤكد للجميع أننا ماضون في طريق وأد الفتنة وعدم استخدام العنف، وأضاف: "نحن بادرنا بالتواصل مع المحتجين للعدول عن هذا التصعيد الأخير، وذلك من أجل النجف وأبنائها ومن أجل الحفاظ على سلمية احتجاجات النجفيين".