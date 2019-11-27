إعادة أول دفعة من جثث مهاجرين بعد العثور عليها في بريطانيا إلى فيتنام







أكد مسؤول حكومي أنه تم إعادة جثث بعض المهاجرين الـ39 التي تم العثور عليها داخل شاحنة في بريطانيا الشهر الماضي إلى فيتنام اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية في فيتنام أنه تم إعادة 16 جثة صباح اليوم الأربعاء، وسيتم إعادة باقي الجثث قريبا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد الجدول الزمني.

وأكد فام فان ثين، والد الضحية "فام ثي ترا ماي" البالغ من العمر 26 عاما إن "جثة ابنتي في طريق عودتها من مطار (هانوي)".

وأضاف "ستصل جثتها إلى فيتنام ما بين الساعة الواحدة والثانية مساء تقريبا اليوم(0600-0700 بتوقيت جرينتش)، وستقام الجنازة اليوم ثم دفنها حوالي الثالثة مساء غد الخميس".

وقال "فام فان ثين" إنه لن تسمح السلطات المحلية للأسرة بالتوجه إلى المطار لمرافقة النعش.

وكانت الرسالة النصية التي بعثت بها فام ثي ترا ماي إلى والدتها والتي قالت فيها "أنا آسفة يا أمي.. إنني أموت نظرا لأني لا استطيع التنفس" هى أول من نبه العالم إلى احتمال أن يكون مواطنون فيتناميون من بين المتوفين بعد أن ذكرت الشرطة البريطانية في بادئ الأمر أن جميع الضحايا صينيون.

وبعد وقت قصير من هبوط الطائرة، حصل ممثلون عن أسر الضحايا من أقاليم "نجي آن وها تينه وكوانج بينه" على جثث 16 ضحية وبدأوا عملية نقلها إلى الأسر، طبقا لما ذكره بيان وزارة الخارجية.

وقال "بوي هوي كوانج"، نائب رئيس منطقة "كان لوك" بإقليم ها تينه، وهو مسقط رأس عشرة من الضحايا "رتبت منطقتنا وأرسلت 8 سيارات إسعاف إلى مطار(هانوي) مساء أمس الثلاثاء لنقل 8 جثث إلى مسقط رأسها وتسليمها إلى أسرها".

وكانت جثث المهاجرين الفيتناميين قد عثر عليها أولا في شاحنة في 23 أكتوبر في مقاطعة اسكس في جنوب شرق انجلترا.