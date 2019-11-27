الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي الدولة الإسلامية بشأن مذابح الإيزيديين

نازحون من الإيزيديين يتجهون إلى الحدود السورية في ضواحي جبل سنجار. صورة من أرشيف رويترز.

حدد محققو الأمم المتحدة هويات 160 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية متهمين بقتل يزيدين في شمال العراق في 2014 ويقومون بإعداد دعاوى قضائية ضدهم وذلك حسبما قال رئيس فريق المحققين لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

وبدأ فريق محققي الأمم المتحدة الذي شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية من أعمال ربما تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وقال كريم أسد أحمد خان رئيس فريق الأمم المتحدة ”فيما يتعلق بالطائفة اليزيدية وحدها والجرائم التي استهدفتها فقد حددنا هويات أكثر من 160 شخصا ممن ارتكبوا مذابح ضد اليزيديين .. نركز عملنا على إعداد قضايا قوية لكل منها على أمل أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية“.

وحذر خبراء الأمم المتحدة في يونيو حزيران عام 2016 من أن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب حرب إبادة ضد اليزيديين في سوريا والعراق لتدمير تلك الطائفة الدينية التي تمثل أقلية من خلال القتل والاسترقاق وجرائم أخرى.