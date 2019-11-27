اتفاق أممي وإقليمي على العمل لإنهاء استخدام العبوات الناسفة البدائية في الصومال

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وافقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبريطانيا اليوم على العمل معا من أجل إيجاد سبل لإنهاء استخدام العبوات الناسفة البدائية فى الصومال.

جاء ذلك الاتفاق فى أعقاب اجتماع حضره مسئولون أمنيون فى الصومال هذا الاسبوع استغرق أربعة أيام، حيث أكد المشاركون ضرورة بناء قدرات القوات الأمنية الصومالية للحيلولة دون استخدام العبوات الناسفة البدائية.

وحظى هذا الاجتماع بدعم من ممثلين لكل من لجنة الأمم المتحدة المناهضة لاستخدام الألغام، وبعثة الاتحاد الأفريقي فى الصومال، والجيش البريطاني، وبحث المشاركون فى الاجتماع المسائل المتعلقة بتدريب قوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية وإزالة الألغام والتخلص من المتفجرات الأخرى فى الصومال.

وأكد المشاركون أهمية تحسين قدرة قوات الأمن الصومالية فى هذا المجال حتى يمكنها تسلم المسئوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقى وفقاً للخطة الانتقالية فى الصومال.

وقال الميجور جنرال جورج أويناو نائب قائد قوة بعثة الاتحاد الأفريقى المسئول عن عمليات الامداد والتموين إن التخفيف من مشكلة المفرقعات البدائية يتطلب تدريبا مستمرا لقوات الأمن الصومالية وأفراد قوة بعثة الاتحاد الأفريقى.

وأشار نائب قائد قوة بعثة الاتحاد الأفريقى إلى أن أفضل سلاح للتخلص من المفرقعات البدائية هو الجندى المدرب تدريباً جيداً الذى يتمتع بالادراك الواعى لطبيعة البيئة التى يعمل بها.