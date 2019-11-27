 أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة سموحة - بوابة الشروق
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أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة سموحة

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 2:18 م

أعلن أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة اليوم، الأربعاء، أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تغيير في أكثر من مركز ومشاركة أحمد فوزي وتاديو لوانجا وأحمد فهمي في التشكيلة الأساسية.

وجاء تشكيل طنطا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمد العشري، محمود مسعود، إيهاب سمير وأحمد فوزي.

خط الوسط: حسام غالي، أحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

الهجوم: تاديو لوانجا، أحمد فهمي وإسلام فؤاد.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد فتحي، محمد الشاذلي، محمود كابونجا، ماريو بيرناردو، أحمد قطاوي ومحمد جمال ميدو.


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