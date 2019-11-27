رينار : فرصنا في خليجي 24 ما زالت قائمة ولا أغير فلسفتي في اللعب

أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم أن الهزيمة في مباراته الأولى بكأس الخليج (24 عاما) لا تعني ضياع فرصة المنافسة لأن الفريق يدرك أهمية البطولة الحالية وحضر إلى الدوحة من أجل المنافسة على لقبها واكتساب مزيد من الخبرة استعدادا لارتباطاته الأخرى.

وتغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي 3 _ 1،اليوم الأربعاء في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر.

وأوضح رينار في المؤتمر الصحفي لفريقه بعد مباراة اليوم : "النتيجة ليست جيدة بالطبع. صنعنا العديد من الفرص منها ثلاث كرات كانت شبه انفرادات ولكننا لم نستطع هز الشباك. أحيانا كرة القدم تكون هكذا".

وردا على سؤل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن اهتزاز شباك الفريق بثلاثة أهداف للمرة الأولى في 2019 ، قال رينار : "تعرفون مستوى اللاعبين السعوديين. علينا أن ننتظر للمباراة القادمة وبعدها نرى ما سيكون... نفس خط الدفاع الذي حققنا به الفوز على أوزبكستان هو الذي لعب اليوم".

وأضاف : "لم نتمكن من إشراك بعض اللاعبين ودفعنا ببعض اللاعبين الشبان. الفرصة لم تنته ، وما زال أمامنا مباراتان".

وعن خبرته السابقة بالكرة الأفريقية ورؤيته لهزيمة اليوم في أول تجربة خليجية له ، قال رينار : "لا يمكن الفوز بكل المباريات ، وعانينا من انضمام بعض لاعبي الفريق في وقت متأخر بعد مشاركتهم مع الهلال في النهائي الأسيوي بطوكيو. دفعنا بأربعة لاعبين دون سن العشرين".

وأضاف "فلسفتي لم تتغير سواء كنت في أوروبا أو أفريقيا أو مع المنتخب السعودي في آسيا والخليج".

ورفض رينار التعليق على أداء المنتخب الكويتي أو فرصه في الفوز باللقب ولكن كان من الممكن أن يتحول مجرى المباراة لو سجل الفريق السعودي من الفرص التي سنحت له في البداية.

وأشار : "لا ننكر أهمية البطولة الحالية ، وشاركنا فيها للمنافسة على اللقب ولكن هدفنا الأساسي هو التأهل لكأس العالم".