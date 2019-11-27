«تنسيقية الشباب الأحزاب» تحظى بتعيين 5 نواب من أعضائها بعد مرور عام ونصف من تأسيسها

لم يمر على تأسسها عام ونصف، حتى استطاعت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجعل لها مكانًا في السلطة التنفيذية، وذلك بعد الإعلان عن تعيين 5 من أعضاء التنسيقية كنواب للمحافظين ضمن حركة المحافظين الجديدة .

فتنسيقية شباب الأحزاب أعادت للحياة السياسية مجددًا، واستطاعت أن توجد نوعًا من الحوار بين مختلف الأطياف السياسية والحزبية، وأثبتت وجودها للشارع السياسي من خلال تواجدها بقوة في الفاعليات الهامة وتوج مجهودها بثقة القيادة السياسية في تعيين 5 من أعضاءها كنواب للمحافظين.

وشملت تعيينات نواب المحافظين من التنسيقية الأسماء التالية، محمد موسى، نائبا لمحافظ المنوفية، وإبراهيم الشهابي ناجي الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة، وبلال حبش، نائبا لمحافظ بني سويف، وحازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وهيثم الشيخ، نائبا لمحافظ الدقهلية.