مباحثات بين الإمارات والولايات المتحدة حول التعاون التجاري والمالي

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بحث وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتى عبيد حميد الطاير، مع نائب وزير الخزانة الأمريكى جستن موزينيتش، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على ضرورة استمرارية هذا التعاون مستقبلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

وقال وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي إن وزارة المالية تحرص على الارتقاء بمكانة دولة الإمارات وتقوية علاقاتها الدولية مع مختلف الدول حول العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، حيث نتطلع قدماً لمواصلة العمل والتعاون المثمر ضمن مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والمالية.