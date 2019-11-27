 اليوم.. إعادة محاكمة 34 متهما باقتحام قسم التبين - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. إعادة محاكمة 34 متهما باقتحام قسم التبين

قسم شرطة التبين
قسم شرطة التبين
مصطفى المنشاوي
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:30 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:30 ص

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ«اقتحام قسم التبين».

تنظر الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك