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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.34 في المئة إلى 23452.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المئة إلى 1710.43 نقطة.