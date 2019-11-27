 المؤشر نيكي يرتفع 0.34 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 3:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 0.34 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 3:06 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.34 في المئة إلى 23452.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المئة إلى 1710.43 نقطة.


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