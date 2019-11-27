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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وصعد نيكي 0.34 في المئة إلى 23452.85 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المئة إلى 1710.43 نقطة.