المنظمة الدولية للهجرة: 272 مليون مهاجر دولى على مستوى العالم

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن هناك اليوم ما يصل إلى 272 مليون مهاجر دولي على مستوى العالم، بما يعادل 3.5% من سكان العالم.

وقالت المنظمة - في تقرير تناول أحدث التقديرات بشأن الهجرة ونشر اليوم الأربعاء، بجنيف - إنه في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص في العالم لا يزالون يعيشون في البلد الذي ولدوا فيه إلا أن المزيد من الأشخاص يهاجرون إلى بلدان أخرى، وخاصة تلك الموجودة في منطقتهم".

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص الآخرين يهاجرون إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، وأن العمل هو السبب الرئيسي الذي يجعل الأشخاص يهاجرون دوليا، حيث يشكل العمال المهاجرون غالبية كبيرة من المهاجرين الدوليين في العالم، ويعيش معظمهم في بلدان مرتفعة الدخل.

ولفت إلى أن التشرد العالمي وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ عدد النازحين داخليا أكثر من 41 مليون نازح، في الوقت الذي بلغ عدد اللاجئين قرابة 26 مليون لاجئ.