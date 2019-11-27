بابا الفاتيكان يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال في ألبانيا

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن تعاطفه مع ضحايا زلزال ألبانيا المدمر ، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة قرابة 600 آخرين.

وقال البابا - أمام آلاف المصلين بساحة القديس بطرسبرج ، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء - : "إن ألبانيا هي البلد الأول الذي رغبت في زيارته ، حيث أشعر أني قريب جدًا من الشعب الألباني ، وأصلي من أجل الضحايا والمصابين وأسرهم".

وأعرب عن شكره لشعوب تايلاند واليابان، وذلك في أعقاب جولة استمرت ثمانية أيام في آسيا عاد منها مساء أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته على مقياس ريختر 4ر6 درجة ضرب ألبانيا أمس وسبب دمارًا واسعًا، فيما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض .. ويعد الزلزال هو الأقوى منذ عقود ووقع بعد شهرين فقط من زلزال آخر تسبب في تدمير المئات من المنازل والمنشآت.