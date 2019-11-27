ارتفاع مؤشر أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية

أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء ارتفاع أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية خلال أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بأكثر من التوقعات، وهو ما يشير إلى استقرار قيمة العقارات مع زيادة الطلب عليها.

وبحسب التقرير ارتفع مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس/شيللر لقياس أسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 1ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 2%. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% شهريا.

وأشار تقرير منفصل صادر عن وكالة تمويل المساكن الاتحادية إلى ارتفاع أسعار المساكن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 0.6% عن الشهر السابق وهي أكبر زيادة لها منذ كانون ثان/يناير الماضي.

وجاء ارتفاع الأسعار خلال سبتمبر الماضي في الوقت الذي انخفضت فيه الفائدة على التمويل العقاري وتحسن سوق العمل وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات، في حين أن المعروض في السوق مازال محدودا. في الوقت نفسه فإن معدل الزيادة في الأسعار أقل من مستواه في أوائل 2018 عندما كانت نسبة الزيادة تتجاوز 6% مما جعل أسعار المساكن خارج قدرة الكثير من المشترين.

وارتفعت الأسعار في 19 من بين المدن العشرين التي يشملها المؤشر باستثناء مدينة سان فرانسيسكو .