روسيا تقترح على أمريكا تمديد معاهدة «ستارت» 5 سنوات

اقترحت روسيا على الولايات المتحدة تمديد عمل معاهدة "ستارت" حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لخمس سنوات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - عقب مشاورات مع نظيره الصيني ما تشاو شيو، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء - : "اقترحنا على الولايات المتحدة تمديد الاتفاقية لـ5 سنوات، المنصوص عليها في الاتفاق، وينتظر المجتمع الدولي أدلة مقنعة من موسكو وواشنطن على الالتزام بالحد من الأسلحة، وهذا على الأقل أفضل من لا شيء".

يُذكر أنه ما زالت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (3) أو معاهدة (ستارت) الجديدة - التي تم التوقيع عليها في 2010 - هي المعاهدة الوحيدة السارية المفعول بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الحد من الأسلحة.

وتنتهي مدة سريان هذه المعاهدة في فبراير 2021، ولم تعلن الإدارة الأمريكية شيئًا بعد عن نيتها تمديد أو عدم تمديد هذه المعاهدة.