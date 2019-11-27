توتنهام يقلب الطاولة على أولمبياكوس ويعبر لدور الـ16 بدوري الابطال

تأهل فريق توتنهام الانجليزي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين إلى فوز 4 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة منافسات المجموعة الثانية البطولة التي شهدت أيضا فوز بايرن ميونخ الألماني على ريد ستار الصربي 6 / صفر.

تقدم أولمبياكوس بهدفين نظيفين سجلهما يوسف العربي وروبين سيميدو في الدقيقتين 6 و19 ، بينما سجل أهداف توتنهام ديلي آلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين (هدفين) في الدقيقتين 50 و77، وسيرج أورييه في الدقيقة 73.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسميا إلى دور الستة عشر، وتوقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، واصل هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ نتائج الرائعة مع الفريق، وقاده للفوز 6 / صفر على مضيفه ريد ستار الصربي.

وتقمص روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة لبايرن ميونخ، حيث سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 53 ، من ركلة جزاء، و60 و64 و68، بينما أضاف الهدفين الآخرين ليون جوريتسكا في الدقيقة 14، وكورنتين توليسو في الدقيقة 86.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 41.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الستة عشر في الجولة الماضية، وتوقف رصيد ريد ستار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه توتنهام يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة، يبنما يحل ريد ستار ضيفا على أولمبياكوس.